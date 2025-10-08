ಬುಧವಾರ, 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್: ಕಿದ್ವಾಯಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ದೃಢ

ವರುಣ ಹೆಗಡೆ
Published : 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 1:14 IST
Last Updated : 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 1:14 IST
ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಪತ್ತೆಯಾದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸುಲಭ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಜತೆಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಡಾ.ಟಿ.ನವೀನ್‌ ಕಿದ್ವಾಯಿ ಸ್ಮಾರಕ ಗಂಥಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ದೇಶಕ
CancerBreast CancerKIDWAI HOSPITAL

