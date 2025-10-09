ಗುರುವಾರ, 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ICC Womens WC | INDW vs SAW: ಸ್ಮೃತಿ, ಜೆಮಿಮಾಗೆ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಸವಾಲು

ಭಾರತ–ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹಣಾಹಣಿ ಇಂದು; ದೀಪ್ತಿ, ಸ್ನೇಹಾ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಪಾಯಿಂಟ್‌ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ | ಅಮನ್ಜೋತ್ ಕೌರ್‌ ಫಿಟ್ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ |ಹೋದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದ ತಾಜ್ಮಿನ್ ಬ್ರಿಟ್ಸ್
ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಸ

ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಸ 

–ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಲಾರಾ ವೊಲ್ವಾರ್ಟ್‌  –ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಲಾರಾ ವೊಲ್ವಾರ್ಟ್‌  –ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
