ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಶನಿವಾರ, 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025

ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-23
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-30
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09-00 10-30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಶನಿವಾರ, 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
  • ನಕ್ಷತ್ರಕೃತಿಕ
  • ಸಂವತ್ಸರ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುವರ್ಷ
  • ಮಾಸಸಿಂಹ
Panchanga
