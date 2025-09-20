ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಶನಿವಾರ, 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 19:30 IST
Last Updated : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 19:30 IST
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಶನಿವಾರ, 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06:23
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06:25
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09:00 – 10:30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಶನಿವಾರ, 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
  • ನಕ್ಷತ್ರಮಘ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುವರ್ಷ
  • ಮಾಸಕನ್ಯಾ
