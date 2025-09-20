<p><strong>ಜೈಪುರ</strong>: ವಿನಯ್ ಅವರ ಅಮೋಘ ರೇಡಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಹರಿಯಾಣ ಸ್ಟೀಲರ್ಸ್ ತಂಡವು ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 34–30ರಿಂದ ಪುಣೇರಿ ಪಲ್ಟನ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ, ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.</p>.<p>ಸವಾಯಿ ಮಾನಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ‘ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿಗಳ ಸಪ್ತಾಹ’ದ (ರೈವಲರಿ ವೀಕ್) ಹಣಾಹಣಿಯ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲರ್ಸ್ ತಂಡವು 9 ಅಂಕಗಳಿಂದ (19–10)ರಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮರು ಹೋರಾಟ ಸಂಘಟಿಸಿದ ಪಲ್ಟನ್ ತಂಡವು ಸಾಂಘಿಕ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳಿಂದ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಸ್ಟೀಲರ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿನಯ್ 13 ಅಂಕ ಕಲೆಹಾಕಿದರೆ, ಶಿವಂ ಪತಾರೆ (8) ಅವರಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. ಪಲ್ಟನ್ ಪರ ಪಂಕಜ್ ಮೊಹಿತೆ (14) ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. </p>.<p>ಹರಿಯಾಣ ತಂಡವು (10 ಅಂಕ) ಆಡಿರುವ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿ ಲೀಗ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯಿತು. ಪುಣೇರಿ ತಂಡವು (12 ಅಂಕ) ಈ ಸೋಲಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. </p>.<p>ದಿನದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡವು 43–29 ತಮಿಳು ತಲೈವಾಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. </p>.<p><strong>ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು</strong></p>.<ul><li><p>ಪಟ್ನಾ ಪೈರೇಟ್ಸ್–ಡೆಲ್ಲಿ ದಬಂಗ್ (ರಾತ್ರಿ 8)</p></li><li><p>ಹರಿಯಾಣ ಸ್ಟೀಲರ್ಸ್–ತಮಿಳು ತಲೈವಾಸ್ (ರಾತ್ರಿ 9)</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>