<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಎನ್.ರಾಕೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೋಲುಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಕಿಕ್ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವು ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಎ ಸೂಪರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಲೀಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 4–2ರಿಂದ ಎಂಇಜಿ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿಕ್ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪರ ರಾಕೇಶ್ (10ನೇ, 30ನೇ ಮತ್ತು 60ನೇ) ಮತ್ತು ಮೋನಿಷ್ (58ನೇ) ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಎಂಇಜಿ ಪರ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಪ್ರಣಯ್ (35ನೇ) ಮತ್ತು ಹೆಂಗೌಲಾಲ್ ಕಿಪ್ಗೆನ್ (43ನೇ) ಚೆಂಡನ್ನು ಗುರಿ ಸೇರಿಸಿದರು. </p>.<p>ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಎಫ್ಸಿ 2–0ಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಡ್ರೀಮ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಯುನೈಟೆಡ್ ಪರ ವಿಶಾಲ್ ಆರ್. (7ನೇ) ಮತ್ತು ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಜೆ. ಅಡಾಲ್ಫ್ (66ನೇ) </p>.<p>ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಎಫ್ಸಿ ತಂಡವು 4–1ರಿಂದ ಎಫ್ಸಿ ಅಗ್ನಿಪುತ್ರ ತಂಡವನ್ನು ಪರಾಭವಗೊಳಿಸಿತು. ಬಿಎಫ್ಸಿ ಪರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ (35ನೇ), ಸೆರ್ಟೊ ವೋರ್ನ್ಮೈಲೆನ್ ಕಾಮ್ (44ನೇ), ಚಾಫಮಾಯುಂ ರೋಹೆನ್ ಸಿಂಗ್ (90+3ನೇ) ಮತ್ತು ರಾಕೇಶಿತ್ ಪಿ ಅನಿಲ್ (90+6ನೇ) ಗೋಲು ತಂದಿತ್ತರು. ಅಗ್ನಿಪುತ್ರ ಪರ ಗೌತಮ್ ರಾಜೇಶ್ (87ನೇ) ಏಕೈಕ ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದರು.</p>