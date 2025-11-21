ಶುಕ್ರವಾರ, 21 ನವೆಂಬರ್ 2025
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಶುಕ್ರವಾರ, 21 ನವೆಂಬರ್ 2025

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:31 IST
Last Updated : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:31 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-36
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
05-57
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-30 - 12-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರ21 ನವೆಂಬರ್ 2025 ಶುಕ್ರವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಅನುರಾಧ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಹೇಮಂತ
  • ಮಾಸವೃಶ್ಚಿಕ
Panchanga
