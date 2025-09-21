ಶನಿವಾರ, 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಭಾನುವಾರ, 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 20:29 IST
Last Updated : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 20:29 IST
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಭಾನುವಾರ, 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06:23
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06:24
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಸಾಯಂಕಾಲ 04:30 – 06:00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಭಾನುವಾರ, 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
  • ನಕ್ಷತ್ರಪೂರ್ವಫಲ್ಗುಣಿ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುವರ್ಷ
  • ಮಾಸ
