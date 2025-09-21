<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಕರ್ನಾಟಕದ ಶೇಖರ್ ವೀರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಾ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. </p><p>ನಗರದ ಕೆಎಸ್ಎಲ್ಟಿಎ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಟೆನಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಎ), ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲಾನ್ ಟೆನಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಕೆಎಸ್ಎಲ್ಟಿಎ) ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರದಿಂದ ನಡೆದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೇಖರ್ 6-4, 6-3ರಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕರುಣಾಕರನ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಾ 6-4, 6-4ರಿಂದ ತಮ್ಮದೇ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಮಾ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಶೇಖರ್ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಬಾಲಚಂದರ್ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದರು. ಈ ಜೋಡಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 6-4, 6-1ರಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮರಿಯಪ್ಪನ್ ದೊರೈ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕರುಣಾಕರನ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.</p><p>ಶಿಲ್ಪಾ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಅವರು ಶಿಲ್ಪಾ ಕುಡ್ಲಪ್ಪ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದರು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ 6-3, 6-4 ಪ್ರತಿಮಾ ಮತ್ತು ಮುಬೀನಾ ಕೋಲ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>