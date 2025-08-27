ಬುಧವಾರ, 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಬುಧವಾರ, 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 1:12 IST
Last Updated : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 1:12 IST
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಬುಧವಾರ, 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-22
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-42
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-00 01-30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಬುಧವಾರ, 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
  • ನಕ್ಷತ್ರಹಸ್ತ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುವರ್ಷ ಋತು
  • ಮಾಸಸಿಂಹ ಮಾಸ
