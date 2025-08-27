ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಫಿಡೆ ವಿಶ್ವಕಪ್

<p><strong>ಮುಂಬೈ (ಪಿಟಿಐ)</strong>: ಫಿಡೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2025 ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಿಯು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 27ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿ ಮೂಲಕ 2026ರ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಮೂವರು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟು ₹ 17.5 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಡಿ.ಗುಕೇಶ್, ಆರ್.ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ, ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಕಾರ್ಲ್ಸನ್, ಫ್ಯಾಬಿಯಾನೊ ಕರುವಾನ ಸೇರಿದಂತೆ 206 ಆಟಗಾರರು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಎಂಟು ಸುತ್ತುಗಳ ನಾಕೌಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರತೀ ಪಂದ್ಯವು ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಪಂದ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಬಿದ್ದರೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟ್ಝ್ ಟೈಬ್ರೇಕರ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಆತಿಥೇಯ ಭಾರತದಿಂದ 21 ಆಟಗಾರರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಆನಂದ್ ಅವರು ಜೂನ್ 2025ರ ಫಿಡೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಕೆಲ ಸಮಯಗಳಿಂದ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಚೆಸ್ ಆಡದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>23 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತ ಈ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 2002ರಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಆನಂದ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>