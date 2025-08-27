ಅಮೆರಿಕ ಓಪನ್‌ ಟೆನಿಸ್‌: ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿದ ರೀಲಿ

<p><strong>ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ (ಎಎಫ್ಪಿ):</strong> ಹೊಸ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಸ್ಪೇನ್ ತಾರೆ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಆತಿಥೇಯ ದೇಶದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಾದ ವೀನಸ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಡಿಸನ್ ಕೀಸ್ ಮೊದಲ ಸುತ್ತು ದಾಟಲು ವಿಫಲರಾದರು.</p><p>ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಅವರು ಆರ್ಥರ್ ಆ್ಯಷ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ 6-4, 7-5, 6-4ರಿಂದ ಅತಿಥೇಯ ದೇಶದ ರೀಲಿ ಒಪೆಲ್ಕಾ ಅವರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವದ 66ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಅಜಾನುಬಾಹು ಆಟಗಾರನನ್ನು ಮಣಿಸಲು ಅಲ್ಕರಾಜ್ 2 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 27 ವರ್ಷದ ಒಪೆಲ್ಕಾ 6 ಅಡಿ 11 ಇಂಚು<br>ಎತ್ತರವಿದ್ದಾರೆ.</p><p>22 ವರ್ಷದ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಈತನಕ ಗೆದ್ದಿರುವ ಐದು ಗ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾಮ್ ಕಿರೀಟಗಳ ಪೈಕಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು 2022ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿ ದ್ದರು. ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಮತ್ತು<br>ವಿಂಬಲ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ತಲಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅವರು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.<br>ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯ ಮಟ್ಟಿಯಾ ಬೆಲ್ಲುಸಿ ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ವೀನಸ್ಗೆ ನಿರಾಸೆ: ಟೂರ್ನಿಗೆ ವೈಲ್ಡ್ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದ 45 ವರ್ಷದ ವೀನಸ್ ಮೂರು ಸೆಟ್ಗಳ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 11ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಕರೋಲಿನಾ ಮುಚೋವಾ (ಝೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್) 6-3, 2-6, 6-1ರಿಂದ ವೀನಸ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿ, ಎರಡನೇ ಸುತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.</strong></p><p>ಏಳು ಗ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾಮ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ವೀನಸ್ ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 16 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಟೆನಿಸ್ ಅಂಕಣದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರು. ಹೋದ ತಿಂಗಳು ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಎನಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಜಯಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಓಪನ್ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್, ಆರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಕೀಸ್ ಅವರಿಗೂ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸೋಲು ಎದುರಾಯಿತು. ಶ್ರೇಯಾಂಕರಹಿತ ಆಟಗಾರ್ತಿ ರೆನಾಟಾ ಜರಾಜುವಾ (ಮೆಕ್ಸಿಕೊ) 6-7 (10/12), 7-6 (7/3), 7-5ರಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ತಾರೆಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದರು.</p><p><strong>ಪೆಟ್ರಾ ವಿದಾಯ: ಎರಡು ಬಾರಿಯ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪೆಟ್ರಾ ಕ್ವಿಟೋವಾ (ಝೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ) ಅವರೂ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಸೋತು ಅಭಿಯಾನ ಮುಗಿಸಿದರು. ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಡಯೇನ್ ಪ್ಯಾರಿ 6-1, 6-0ರಿಂದ ಪೆಟ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.</strong></p><p>35 ವರ್ಷದ ಪೆಟ್ರಾ ಅವರು ಈ ಟೂರ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುವುದಾಗಿ ಈ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು. ಅವರು ಆಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ 2011 ಮತ್ತು 2014ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.</p><p>ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಆಟಗಾರ ಕೋಲ್ಮನ್ ವಾಂಗ್ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ವಾಂಗ್ 6-4, 7-5, 7-6 (7/4) ರಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಕೊವಾಸೆವಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ 21 ವರ್ಷದ ವಾಂಗ್ ಅವರು ಓಪನ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಲಾಮ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ನ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>