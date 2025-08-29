ಶುಕ್ರವಾರ, 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಶುಕ್ರವಾರ 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 28 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 28 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 23:30 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-23
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-40
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-30 12-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಶುಕ್ರವಾರ 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
  • ನಕ್ಷತ್ರಸ್ವಾತಿ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುವರ್ಷ ಋತು
  • ಮಾಸಸಿಂಹ ಮಾಸ
