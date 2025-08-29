ಶುಕ್ರವಾರ, 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ: ಪುಣೇರಿ ಪಲ್ಟನ್‌ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್‌ ಸಡ್ಡು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪಿಟಿಐ
Published : 28 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 23:26 IST
Last Updated : 28 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 23:26 IST
ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ದಿನವನ್ನೂ ಆಚರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಥ್ಲೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ದಿನದಂದೇ ನಮ್ಮ ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.
–ಅನುಪಮ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಚೇರ್ಮನ್
