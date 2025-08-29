ಶುಕ್ರವಾರ, 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportsother sports
ADVERTISEMENT

ಜಾವೆಲಿನ್‌ ಥ್ರೋ | ಡೈಮಂಡ್‌ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರಜ್‌ ಚೋಪ್ರಾಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:26 IST
Last Updated : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:26 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
sportsneeraj chopraSilverDiamond League

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT