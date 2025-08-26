ಮಂಗಳವಾರ, 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ: ಮುಸ್ಲಿಂ ದಂಪತಿಯಿಂದ 5 ಸಾವಿರ ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 16:20 IST
Last Updated : 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 16:20 IST
ಕಗ್ಗಲೀಪುರದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬದ ಜಬೀನಾ ತಾಜ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಪರ್ವೀಜ್ ದಂಪತಿ ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಹೂವುಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗೌರಿ-ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಾಗಿನ ನೀಡಿದರು

