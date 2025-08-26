ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ: ಮುಸ್ಲಿಂ ದಂಪತಿಯಿಂದ 5 ಸಾವಿರ ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿನ

<p><strong>ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ:</strong> ಗೌರಿ-ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬದ ಜಬೀನಾತಾಜ್ ಮತ್ತು ಕೆ.ಎಸ್.ಪರ್ವೀಜ್ ದಂಪತಿ 5 ಸಾವಿರ ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಮತ್ತು ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಜಬೀನಾತಾಜ್ ಅವರು, ಕುಂಕುಮ, ಎರಡು ಡಜನ್ ಬಳೆ, ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ, ಸೀರೆಯನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಪುರುಷರಿಗೂ ಶರ್ಟ್, ಪಂಚೆ, ಬನಿಯನ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಜಬೀನಾತಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗೌರಿ-ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಾಗಿನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಬಡವ, ಶ್ರೀಮಂತ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವುದೇ ಮಾನವ ಧರ್ಮ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೆ. ಎಸ್. ಪರ್ವೀಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸಹೋದರತ್ವ ಬಾಂಧವ್ಯ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಬಾಗಿನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>