ಶುಕ್ರವಾರ, 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 3, 2025

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 2 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-23
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-16
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಶ್ರವಣ
  • ಸಂವತ್ಸರವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಶರತ್
  • ಮಾಸಕನ್ಯಾ
Panchanga
