ಹಾಕಿ: ಜೂನಿಯರ್ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೋಲು

<p><strong>ಕೆನ್ಬೆರಾ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ):</strong> ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಭಾರತ ಜೂನಿಯರ್ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡವು ಗುರುವಾರ 4–5ರಿಂದ ಕೆನ್ಬೆರಾ ಚಿಲ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲು ಕಂಡಿತು.</p>.<p>ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ 1–4ರಿಂದ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡವು ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪುಟಿದೆದ್ದರೂ ಗೆಲುವು ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಪರ ಸುಖವೀರ್ ಕೌರ್ (6ನೇ ನಿ.), ಕನಿಕಾ ಸಿವಾಚ್ (42ನೇ ನಿ.), ಸುನೆಲಿತಾ ಟೊಪೊ (54ನೇ ನಿ.) ಹಾಗೂ ಇಶಿಕಾ (57ನೇ ನಿ.) ತಲಾ ಒಂದು ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ಕ್ಯಾನಸ್ ಲಾರೆನ್ ಯೀ (12ನೇ ಹಾಗೂ 19ನೇ ನಿ.) ಅವಳಿ ಗೋಲು ಹೊಡೆದರೆ, ಕ್ಯಾನಸ್ ಜೋಸಿ ಲಾಟನ್ (24ನೇ ನಿ.), ಹಂಟರ್ ಬಾಲ್ಡ್ವಿನ್ (28ನೇ ನಿ.) ಮತ್ತು ಆ್ಯಮುಕಾಟನ್ (34ನೇ ನಿ.) ತಲಾ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ಮೂರನೇ ಸೋಲು.</p>