<p><strong>ಚೆನ್ನೈ</strong> : ರೋಚಕ ಹಣಾಹಣಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡವು ‘ಸೂಪರ್ ರೇಡ್‘ನಲ್ಲಿ ಪುಣೇರಿ ಪಲ್ಟನ್ ವಿರುದ್ಧ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿತು. </p>.<p>ಗುರುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುಣೇರಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಗಳು ನಿಗದಿಯ ಅವಧಿಯೊಳಗಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ 29–29ರಿಂದ ಟೈ ಸಾಧಿಸಿದವು. </p>.<p>ಸೂಪರ್ ರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ ನಡೆಸಿದಾಗ ಪುಣೇರಿ 6–4ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿತು. </p>.<p>ನಿಗದಿತ ವೇಳೆಯ ಆಟದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಆಶಿಶ್ ಮಲಿಕ್ (6) ಮತ್ತು ಅಲಿರೇಜಾ ಮಿರ್ಝಾನ್ (6) ಮಿಂಚಿದರು. ಪುಣೇರಿ ತಂಡದ ಆದಿತ್ಯ ಶಿಂಧೆ (7) ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಪಂಕಜ್ (4) ಅವರು ರೇಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಥಮಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪುಣೇರಿ ತಂಡವು 17–13ರಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರು 16–12ರ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಪಂದ್ಯವು ಟೈ ಆಯಿತು. </p>.<p><strong>ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು</strong></p>.<p>ದಬಂಗ್ ಡೆಲ್ಲಿ–ಯುಪಿ ಯೋಧಾಸ್ (ರಾತ್ರಿ 8)</p>.<p>ತಮಿಳ್ ತಲೈವಾಸ್–ಹರಿಯಾಣ ಸ್ಟೀಲರ್ಸ್ (ರಾತ್ರಿ 9)</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>