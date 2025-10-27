ಸೋಮವಾರ, 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
panchanga
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27, 2025

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06 : 27
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06 : 02
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07-30 09-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27, 2025
  • ನಕ್ಷತ್ರಸ್ವಾತಿ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಶರತ್
  • ಮಾಸತುಲಾ
