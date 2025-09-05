ಗುರುವಾರ, 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 05, 2025

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 05, 2025
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06 : 23
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06 : 36
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-30 12-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 05, 2025
  • ನಕ್ಷತ್ರಶ್ರವಣ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುವರ್ಷ ಋತು
  • ಮಾಸಸಿಂಹ ಮಾಸ
Panchanga
