Asia Cup Hockey: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ಮಲೇಷ್ಯಾ

<p><strong>ರಾಜಗೀರ್:</strong> ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಆಡಿದ ಭಾರತ ತಂಡ, ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಹಂತದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸೊಗಸಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಮಲೇಷ್ಯಾ ತಂಡವನ್ನು 4–1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಈ ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡ ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಹಂತದ 2 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಡೆದು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿತು. ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾ ತಲಾ ಮೂರು ಅಂಕ ಪಡೆದಿವೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದು ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ (17ನೇ ನಿಮಿಷ), ಸುಖಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ (19ನೇ ನಿಮಿಷ), ಶಿಲಾನಂದ ಲಾಕ್ರಾ (24ನೇ ನಿಮಿಷ) ಮತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಸಾಗರ ಪ್ರಸಾದ್ (38ನೇ ನಿಮಿಷ) ಅವರು ಆತಿಥೇಯ ತಂಡದ ಪರ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎರಡನೇ ನಿಮಿಷವೇ ಶಫೀಕ್ ಹಸನ್ ಗೋಲು ಹೊಡೆದು ಬಾಂಗ್ಲಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದರು. ಈ ಆಘಾತದಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾರತ ಲಯ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಂಪಾದಿಸಿತು. ಲಾಕ್ರಾ ಗಳಿಸಿದ ಗೋಲಿನಿಂದ ವಿರಾಮದ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತ 3–1 ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆಯಿತು.</p>.<p>ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಭಾರತ ಎದುರಾಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿತು. 38ನೇ ನಿಮಿಷ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ನಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ಸಾಗರ್ ಗಳಿಸಿದ ಗೋಲಿನಿಂದ ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಿಗ್ಗಿತು.</p>.<p>ಭಾರತ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಎದುರು ಹಿನ್ನಡೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿ 2–2 ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆತಿಥೇಯ ತಂಡವು, ಶನಿವಾರ ನಡೆಯುವ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.</p>.<p><strong>ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಜಯ: </strong>ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡವು ಐದು ಮತ್ತು ಆರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 5–1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಕಜಾಕಸ್ತಾನ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.</p>.<h2>ಕೊರಿಯಾಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ ಚೀನಾ</h2><p>ಚೀನಾ ತಂಡ ದಿನದ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಆಟವಾಡಿ ಐದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ 3–0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಆಘಾತ ನೀಡಿತು.</p><p>ಚೀನಾ ಪರ ಬೆನ್ಹೈ ಚೆಂಗ್ (13, 43ನೇ ನಿಮಿಷ), ಜೀಶೆಂಗ್ ಗಾವೊ (43ನೇ ನಿಮಿಷ) ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.</p><p>ಇದು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಜಯ. ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಮಣಿದಿತ್ತು.</p>