ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ | 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, ಶುಕ್ರವಾರ

​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:29 IST
Last Updated : 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:29 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-48
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-01
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-30 - 12-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ | 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, ಶುಕ್ರವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಜ್ಯೇಷ್ಠ
  • ಸಂವತ್ಸರವಿಶ್ವಾವಸು
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಹೇಮಂತ
  • ಮಾಸವೃಶ್ಚಿಕ
Panchanga
