ಸೋಮವಾರ, 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಸೋಮವಾರ, 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 22:22 IST
Last Updated : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 22:22 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-22,
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-43
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07-30 ,09-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಸೋಮವಾರ, 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
  • ನಕ್ಷತ್ರ ಉತ್ತರಾಫಲ್ಗುಣಿ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುವರ್ಷ ಋತು
  • ಮಾಸಸಿಂಹ ಮಾಸ
