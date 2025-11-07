ಗುರುವಾರ, 6 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಶುಕ್ರವಾರ, 07 ನವೆಂಬರ್ 2025

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
Published : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 21:57 IST
Last Updated : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 21:57 IST
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಶುಕ್ರವಾರ, 07 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-30
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
05-58
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-30 - 12-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಶುಕ್ರವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರರೋಹಿಣಿ
  • ಸಂವತ್ಸರ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಶರತ್
  • ಮಾಸತುಲಾ
Panchanga
