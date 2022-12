ದೆಹಲಿ ಮೇಯರ್‌ ಚುನಾವಣೆ: ಎಎಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಆರೋಪ

ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ಗೆದ್ದಿರುವ ಎಎಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿಯು ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದೆ.

ಎಎಪಿ ಸೇರಲು ನನಗೆ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯೆ ಡಾ ಮೋನಿಕಾ ಪಂತ್‌ ಎಂಬುವವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಶಿಖಾ ಗರ್ಗ್‌ ಎಂಬುವವರು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮೇಯರ್‌ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಎಪಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದರು. ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯಲು ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿದರು’ ಎಂದು ಮೋನಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Delhi | BJP councillor Dr Monika Pant alleges that she was approached by a woman, Shikha Garg, who made lucrative offers to her in exchange for support to AAP during Mayor elections.

Party leader Harish Khurana says, "We are going to the ACB at 4 pm to file a complaint." pic.twitter.com/OjoPPPxmif

