ತಿರುಪತಿ: ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪೊಲೀಸ್‌ ಮೀಟ್‌ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್‌ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್‌ ಒಬ್ಬರು ಡಿಎಸ್‌ಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರಿಗೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಫೋಟೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.

ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ‘ಪೊಲೀಸ್‌ ಡ್ಯೂಟಿ ಮೀಟ್‌’ ಸಭೆ ನಡಯುತ್ತಿದ್ದು ಈ ವೇಳೆ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್‌ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್‌ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್‌ ಶ್ಯಾಂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರಿ ಪ್ರಶಾಂತಿಗೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತಿ ಕೂಡ ತಂದೆಗೆ ಮರು ಸೆಲ್ಯೂಟ್‌ ಮಾಡಿ ಅಭಿಮಾನ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ಮಗಳ ಈ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿಯ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ತಿರುಪತಿ ಎಸ್‌ಪಿ ರಮೇಶ್‌ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.

#APPolice1stDutyMeet brings a family together!

Circle Inspector Shyam Sundar salutes his own daughter Jessi Prasanti who is a Deputy Superintendent of Police with pride and respect at #IGNITE which is being conducted at #Tirupati.

A rare & heartwarming sight indeed!#DutyMeet pic.twitter.com/5r7EUfnbzB

— Andhra Pradesh Police (@APPOLICE100) January 3, 2021