ಅಯೋಧ್ಯೆ: ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.15ಕ್ಕೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀರಾಮನ ಜಪ ಮೊಳಗುತ್ತಿದೆ.

ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೂ ಟ್ವೀಟಿಗರು ತಮ್ಮ ಸಂತಸವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

#पधारो_राम_अयोध्या_धाम, #JaiShriRam, श्री राम, #BabriZindaHai, #RamMandir, #Ayodhya, Ram Janambhoomi, Ram Temple, #LandOfRavanan, #TrueBlessings, #रामराज्य_उद्घोष, #BabriMasjid, #राममंदिर_से_रामराज्य ಎಂಬ ಹ್ಯಾಷ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿವೆ.

Thread: It is a moment of pride for all Indians that #RamMandir is coming up at very place where Prabhu Shri Ram was born in Ayodhya & where a Jihadi invader constructed an illegal structure only to abuse & mock the Hindus whom he considered as Kafirs. #पधारो_राम_अयोध्या_धाम pic.twitter.com/K6GiXNnlBm — Y. Satya Kumar (@satyakumar_y) August 5, 2020

ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜನಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಜಿಹಾದಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರು ಅಕ್ರಮ ರಚನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ ಅವರು ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ನಿಂದಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೈ. ಸತ್ಯಕುಮಾರ್ ಎನ್ನುವವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

What a historic moment we are about to witness! Such a lucky generation we are to witness this moment. We are officially stepping into Ram Rajya.😇

Jai Shree Ram🚩 🙏#JaiShreeRam #RamMandirAyodhya#पधारो_राम_अयोध्या_धाम pic.twitter.com/PlNi4oZ1ML — Beena Ramola🌸 (@Ramola326) August 5, 2020

ನಾವು ಎಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದ್ದೇವೆ! ಅಂತಹ ಅದೃಷ್ಟದ ಪೀಳಿಗೆಯಾದ ನಾವು ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಾಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಎಂದು ಬೀನಾ ರಾಮೋಲಾ ಎನ್ನುವ ಟ್ವಿಟರ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

#BhumiPujan at Ayodhya is not struggle but the beginning of a glorious newchapter in the unbroken chain of the oldest continuously living human civilisation.🚩

I bow down to everyone who fought for Ram Mandir 🙇🏻‍♂️

जय श्री राम #JaiShriRam #पधारो_राम_अयोध्या_धाम #RamMandirAyodhya pic.twitter.com/r8xzhRSKUU — Harsh Paghdar (@harshpatel510) August 5, 2020

ಹರ್ಷ ಪಗ್ಧಾರ್ ಎನ್ನುವವರು, ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವವ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯು ಹೋರಾಟವಲ್ಲ ಆದರೆ ಹಳೆಯ ಜೀವಂತ ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಮುರಿಯದ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

500 ವರ್ಷಗಳ ವನವಾಸ ಮುಗಿದಿದೆ, ರಾಮರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

After end of 500years long wait....... finally Lord Ram arrive at ayodhya🙏🙏#पधारो_राम_अयोध्या_धाम pic.twitter.com/voIa9WxN9t — ViveK kumar (@SIMPLEBOYVIVEK1) August 5, 2020

500 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕೊನೆಗೂ ಲಾರ್ಡ್ ರಾಮ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರುವ ಹ್ಯಾಷ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಲ್ಲಿ ಬಳೆದಾರರು ಮಾಡಿರುವ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ...

In 2020 only this thing is happening good . JAY SHRI RAM🚩 #5thAugustGoldenDay

Proud to be an indian where lord ram had take birth . Jai Shri Ram pic.twitter.com/6O7zx40Bj8 — Sweet poison 😈 (@_sweet__poison) August 5, 2020

A salute to warriors of Dharma Yudha, there are many people but just given few names 🙏🏻🙌🏻

Jay Shri Ram 🙏🏻🙌🏻🚩@hetshahdaily @atropized_m2 pic.twitter.com/ZEO8szzxNI — Hindustan E Watan tere naam 🇮🇳🚩 (@hindustaniveer2) August 5, 2020

A salute to warriors of Dharma Yudha, there are many people but just given few names 🙏🏻🙌🏻

Jay Shri Ram 🙏🏻🙌🏻🚩@hetshahdaily @atropized_m2 pic.twitter.com/ZEO8szzxNI — Hindustan E Watan tere naam 🇮🇳🚩 (@hindustaniveer2) August 5, 2020

New chapter going to be written today in Ayodhya

The most historical movement in the the history of India 🇮🇳🇮🇳

Jay Shri Ram 🙏🙏 https://t.co/s1WK89IFbr — Deepak Chaturvedi (@ErDeepakChaubey) August 5, 2020

We are blessed 2 witness this Historic event..

Arrival of our Ram marks the victory of good over evil

Lets rejoice, lets celebrate, lets light lamps and glorify 'Siyavar Ramchandra ki Jai'❤#RamMandir pic.twitter.com/e7cbqTwONO — neha ❣sidhearts❣ (@no_more_in_lyfe) August 5, 2020

When #RathYatra took place uniting all Hindus, I wasn’t even born yet. Today, I feel like I have inherited an identity, one that dharmic Hindus like us were shy of embracing for a very long time. #RamMandir Bhoomi Pooja is a modest attempt to reclaim our lost heritage #JaiShriRam pic.twitter.com/4dAdmJKZ1D — Pranitha Subhash (@pranitasubhash) August 5, 2020

This day will be written in golden letters in history 500 years 77 battles have taken place at RamMandir..! The sacrifice of Hindus who sacrificed for the #RamMandir did not go in vain ..! pic.twitter.com/4Q2s5iyAz7 — Malav Kotadia (@kotadiamalav) August 5, 2020