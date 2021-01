ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕರು ಅವಿದ್ಯಾವಂತರು, ದೆಹಲಿ ಮಾರ್ಗ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ: ಟಿಕಾಯತ್

ನವದೆಹಲಿ: ಅವಿದ್ಯಾವಂತ ಜನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ದೆಹಲಿಯ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತ್ ಕಿಸಾನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಕೇಶ್ ಟಿಕಾಯತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಓದಿ: ರೈತರ ಮೇಲೆ ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆವು: ಗಾಯಾಳು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ

ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರ‍್ಯಾಲಿ ವೇಳೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕೆಂಪುಕೋಟೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ‘ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು ಅವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ದೆಹಲಿಯ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಡಳಿತವು ಅವರಿಗೆ ದೆಹಲಿಯ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಅವರು ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಾಪಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹಾದಿ ತಿಳಿಯದೆ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯತ್ತ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಅವರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವಂತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Uneducated people were driving tractors, they didn't know the paths of Delhi. Administration told them the way towards Delhi. They went to Delhi & returned home. Some of them unknowingly deflected towards Red Fort. Police guided them to return: Rakesh Tikait, Bharat Kisan Union pic.twitter.com/XXe2lmkwRN

— ANI (@ANI) January 27, 2021