ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ | ಎಂಜಿಬಿ ಅಂದರೆ ಮರ್ ಗಯೇ ಭಾಯ್: ಬಾಬುಲ್ ಸುಪ್ರಿಯೊ

ನವದೆಹಲಿ: ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮರ್ ಗಯೇ ಭಾಯ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ- ಈ ರೀತಿ ಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಬಾಬುಲ್ ಸುಪ್ರಿಯೊ.

ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿದ್ದಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟಿಸಿರುವ ಸುಪ್ರಿಯೊ ಎಂಜಿಬಿ- ಮರ್ ಗಯೇ ಭಾಯ್, ನಾನು ಗಂಭೀರವಾಗಿಯೇ ಈ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜೈಲು ಮತ್ತು ಬೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೇಗೆ ಮರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಎಂದುಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Tejaswi calls Rahul Gandhi & says:

MGB = Mar Gaye Bhai !!

and I am saying it very seriously, yes all puns are V much intended• How dare people on Jail & Bail think that Bihar will forget all that?After all it was them on the ground who went they the torture of the ‘Jungla Raj’?

