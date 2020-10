ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ | ಬಿಹಾರದ ಬಡವರ ಮನೆಗೂ ಈಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆ: ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ಪಟ್ನಾ: ಬಿಹಾರದ ಸಾಸಾರಾಮ್ ಬೈದಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಗಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಗಾಂಧೀ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರ‍್ಯಾಲಿಯನ್ನುದ್ದೇಶಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಭಾಷಣದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

ಬಿಹಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಬಡವರ ಮನೆಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ, ಬೆಳಕು ಇದೆ.

ಬಡವರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ: ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ರ‍್ಯಾಲಿಯನ್ನುದ್ದೇಶಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೋದಿ ಬಡವರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ನಿಯಮಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಕ್ಸಲರು ಇದ್ದಾರೆ.

In the last few years, a lot of effort & strict actions have been taken to limit the activities of Naxals in the country. Naxal presence has now been restricted to limited areas: Prime Minister Narendra Modi addresses a public rally at Gandhi Maidan in Gaya, Bihar pic.twitter.com/J1xTYoh3d7

— ANI (@ANI) October 23, 2020