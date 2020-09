Covid-19 India Update: 40 ಲಕ್ಷ ಸೋಂಕಿತರು ಗುಣಮುಖ, 10 ಲಕ್ಷ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣ

ನವದೆಹಲಿ: ಕೋವಿಡ್–19 ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತ ಸಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಬುಧವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ ಒಟ್ಟು 97,894 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, 1,132 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದುರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 51,18,254 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯ 83,198ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈವರೆಗೆ 40,25,080 ಮಂದಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ 10,09,976 ಜನರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

The total case tally stands at 51,18,254 including 10,09,976 active cases, 40,25,080 cured/discharged/migrated & 83,198 deaths: Ministry of Health & Family Welfare pic.twitter.com/s9bfUq9Jjn

India's #COVID19 case tally crosses 51-lakh mark with a spike of 97,894 new cases & 1,132 deaths in last 24 hours.

‘ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಗುಣಮುಖರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ’

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಇರುವ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ್ದಾಗಿದೆ. ಗುಣಮುಖರಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗಿಂತ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ.

ಜೊತೆಗೆ, ‘ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಗುಣಮುಖರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಸಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

Active Cases (less than 10.5L) are only a small proportion (less than 1/5th) of Total Cases.

Recoveries have now become 4 times more than Active Cases.@PMOIndia@drharshvardhan@AshwiniKChoubey @DDNewslive @COVIDNewsByMIB @airnewsalerts @PTI_News pic.twitter.com/UAWS1Omper

