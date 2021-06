ಕೋವಿಡ್-19: ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜೂ.14ರ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಪಣಜಿ: ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಹೇರಲಾಗಿರುವ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅನ್ನು ಜೂನ್ 14ರ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಗೋವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ. ಪ್ರಮೋದ್ ಸಾವಂತ್, ಜೂನ್ 14 ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Our Government has decided to extend the State Level Curfew till 7 AM, 14 June 2021. Timings for essential shops as defined will be increased to 7 AM to 3 PM. 1/2

