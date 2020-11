Covid-19 India Update: 88 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಭಾನುವಾರ ಕೋವಿಡ್‌ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 88 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 41,100 ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, 447 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 88,14,579 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಪೈಕಿ 1,29,635 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.

With 41,100 new #COVID19 infections, India's total cases rise to 88,14,579. With 447 new deaths, toll mounts to 1,29,635

Total active cases at 4,79,216 after a decrease of 1,503 in the last 24 hrs

Total discharged cases at 82,05,728 with 42,156 new discharges in last 24 hrs pic.twitter.com/wvsRxLdaMD

— ANI (@ANI) November 15, 2020