ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 19 ಜನರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್; ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಕರಣ

ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌-19 ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟ ಕೇವಲ 19 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಇದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ದಿನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗಿವೆ.

ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು ಒಟ್ಟು 59,740 ಕೋವಿಡ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ 19 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಸೋಂಕು ಖಚಿತ ಪ್ರಮಾಣ ಕೇವಲ ಶೇ. 0.03ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.

ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಇಂದು ಕೋವಿಡ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಒಂದೇಒಂದು ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಶುಕ್ರವಾರವೂ ಯಾವೊಬ್ಬ ಸೋಂಕಿತನೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.

ಸದ್ಯ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 14,37,293 ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, 14,11,784 ಮಂದಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 25,079 ಸೋಂಕಿತರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಇನ್ನು 430 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 1,22,22,285 ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

COVID-19: With only 19 cases, Delhi records lowest single day spike this year

No fresh death due to COVID-19 in Delhi, 12th time since onset of second wave; 19 new cases.#Delhi pic.twitter.com/bvdsIZIX6b

— Raajeev Chopra (@Raajeev_Chopra) August 21, 2021