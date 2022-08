Covid India Update| ಇಂದು 13,272 ಪ್ರಕರಣ, 36 ಸಾವು 

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ 13,272 ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 4,43,27,890ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.

#COVID19 | India reports 13,272 fresh cases and 13,900 recoveries, in the last 24 hours.

Active cases 1,01,166

Daily positivity rate 4.21% pic.twitter.com/tZJumfGmBl

