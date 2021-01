ನವದೆಹಲಿ: 72ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ದಿನ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ರಣಾಂಗಣವಾಗಿತ್ತು,. ರೈತರ ಹೋರಾಟ ಹಿಂಸೆಗೆ ತಿರುಗಿದ್ದರಿಂದ ದಂಗೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಉದ್ರಿಕ್ತರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೊಲೀಸರು ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕಾಯ್ತು.

ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಮುರಿದು ಒಳನುಗ್ಗಿದ ರೈತರು, ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆ ಸಂಘರ್ಷ, ಕೆಂಪುಕೋಟೆ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯ ಧ್ವಜದ ಹಾರಾಟ, ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗೋಡೆ ಹಾರಿ, ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ ಪೊಲೀಸರು. ಹೀಗೆ ನಿನ್ನೆ ಹಲವು ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ #DelhiUnderAttack ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮೂಲಕ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿವೆ.

ನಿನ್ನೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ದಾಳಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಡೆಯಬೇಡಿ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಕೈಮುಗಿಯುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವವರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಸಾವಿರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ್ಧಾರೆ.

ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು 26/11 ಮುಂಬೈ ದಾಳಿಗೆ ದೆಹಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

#दिल्ली_पुलिस_लठ_बजाओ#DelhiUnderAttack

Is there any different between these two photos ???

Mumbai Attack on 26/11

Delhi Attack on 26/1#दिल्ली_पुलिस_लट्ठ_बजाओ pic.twitter.com/LiUWHfe5IE

— मोहम्मद मेराज आलम Md Meraj Aalam محمد معراج عالم (@MdMerajAalam16) January 26, 2021