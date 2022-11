ನೋಟು ರದ್ದತಿಗೆ 6 ವರ್ಷ: ಪ್ರಧಾನಿ ವಿರುದ್ಧ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ‘ಪೇ–ಪಿಎಂ‘ ಅಸ್ತ್ರ

ನವದೆಹಲಿ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ‘ಪೇ–ಸಿಎಂ‘ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌, ಇದೀಗ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಪೇ–ಪಿಎಂ‘ ಅಸ್ತ್ರ ಬಳಸಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ‘ಪೇ–ಪಿಎಂ‘ ಎಂದು ಕರೆದಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸಂಸದ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ, ತಮ್ಮ 2–3 ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಸ್ವಾಮ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನೋಟು ರದ್ಧತಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು‘ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ‘ನೋಟು ರದ್ಧತಿಯು, ಸಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ, ತನ್ನ 2–3 ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡಲು ‘ಪೇ–ಪಿಎಂ‘ ಮಾಡಿರುವ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ನಡೆ‘ ಎಂದು ಅವರು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Demonetisation was a deliberate move by ‘PayPM’ to ensure 2-3 of his billionaire friends monopolise India’s economy by finishing small & medium businesses. pic.twitter.com/PaTRKnSPCx

