ಉಗ್ರ ಅಜ್ಮಲ್ ಕಸಬ್ ಜೊತೆ ದಿಶಾ ರವಿ ಹೋಲಿಕೆ; ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರೂ ಟ್ವೀಟ್‌!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂರು ನೂತನ ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರೈತರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 'ಟೂಲ್‌ಕಿಟ್' ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 21 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ದಿಶಾ ರವಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದಿಶಾ ರವಿ ಬಂಧನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಉಗ್ರ ಅಜ್ಮಲ್‌ ಕಸಬ್‌ (Ajmal Kasab) ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಆಗಿದೆ. ಕಸಬ್‌ನ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ದಿಶಾ ವಯಸ್ಸು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಪಿ.ಸಿ. ಮೋಹನ್ ಸಹ ಇಂಥದ್ದೇ ಹೋಲಿಕೆಯ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಬುರ್ಹಾನ್ ವಾನಿ 21 ವರ್ಷದವನು, ಅಜ್ಮಲ್ ಕಸಬ್ 21 ವರ್ಷದವನು. ಪ್ರಾಯ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ. ಕಾನೂನಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ತನ್ನದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪರಾಧವು ಅಪರಾಧವೇ ಆಗಿದೆ..' ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Burhan Wani was a 21-year-old. Ajmal Kasab was a 21-year-old. Age is just a number! No one is above the law. Law will take its own course. A Crime is a crime is a crime is a crime.#DishaRavi pic.twitter.com/m6eRwAnMuf — P C Mohan (@PCMohanMP) February 14, 2021

ಅಜ್ಮಲ್ ಕಸಬ್ ಹೆಸರು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು,ಟ್ವೀಟಿಗರು ಇಂಥದ್ದೇ ಸಾರಾಂಶವಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ದಿಶಾ ರವಿ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶದ್ರೋಹ, ಜನರ ನಡುವೆ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ಒಳಸಂಚಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ದಿಶಾ ರವಿ ಟೂಲ್‌ಕಿಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಡನ್‌ನ ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಗ್ರೇಟಾ ಥನ್‌ಬರ್ಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಈ ಟೂಲ್‌ಕಿಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿದ್ದರು.

ಜನವರಿ 26 ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನದಂದು ರೈತರು ನಡೆಸಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪೆರೇಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಗುಂಪೊಂದು ಕೆಂಪುಕೋಟೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ್ದರು.

No way people are comparing Ajmal Kasab and Disha, when will all this end man — Cathy Egan (@piquiruig) February 15, 2021

The comparison of Disha Ravi to Ajmal Kasab that I'm seeing on RW social media is sickening, wrong and also incredibly disrespectful to the city of Mumbai and the people we lost on 26/11. Anyone trivialising a devastating terror attack to score Twitter points, shame on you! — Sarayu Pani (@sarayupani) February 15, 2021

What do gender and age have to do with crime? Former PM Rajiv Gandhi’s assassin was a woman and allegedly either 17 or just 24. Nirbhaya’s rapist and murderer was all of 17. Yeah.#DelhiPolice — Nupur Sharma (@NupurSharmaBJP) February 14, 2021

If so then youngsters like Malala and Greta Thunberg would be criminals!! Where are we heading? — digvijaya singh (@digvijaya_28) February 15, 2021

Ajmal Kasab was 21 - there’s a lot in her favour, age isn’t one of them. Don’t make a fool of yourself https://t.co/Z49gevuREv — Abhijit Iyer-Mitra (@Iyervval) February 14, 2021