ದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕೊವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಲಸಿಕೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದ ಎರಡು ಲಸಿಕೆಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದಾದ ಕೊವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಲಸಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಸರಕು ಇಂದು ದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ.

ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಲಸಿಕೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸ್ವದೇಶಿ ಕಂಪನಿ ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಕೊವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಲಸಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಸರಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಳಿಕ ಮೂರು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಹರಿಯಾಣಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ.

Delhi: Three boxes of #Covaxin being taken to Kurukshetra in Haryana.

The first consignment of the #CovidVaccine by Hyderabad based Bharat Biotech, arrived at Indira Gandhi International Airport earlier this morning. https://t.co/vZQVm0UutF pic.twitter.com/SaRlTV140F

— ANI (@ANI) January 13, 2021