ಇಬ್ಬರು ಉಗ್ರರು ಶರಣಾದ ವಿಡಿಯೊ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಸೇನೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಇಬ್ಬರು ಉಗ್ರರು ಶರಣಾಗಿರುವ ಎರಡು ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿವೆ.

ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ನಡೆಸಿದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಉಗ್ರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷದ ಉಗ್ರನೊಬ್ಬ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಂದೂಕು ಬಿಸಾಡಿ, ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾಗ ಯೋಧನೊಬ್ಬ ಯಾರು ಶೂಟ್‌ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ತನ್ನ ಸಹದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಆ ಉಗ್ರನಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಕೊಟ್ಟು, ನಾವು ಏನು ಮಾಡವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೋಧರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಉಗ್ರ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದ.

One SPO went missing with two AK-47 on 13 Oct 20. Same day, Jahangir Ah Bhat (31 yr old shopkeeper) from Chadoora had gone missing too. Today, he was apprehended with one AK rifle.#Kashmir https://t.co/D2p2WmHqal pic.twitter.com/44YdqxGTSe

— Chinar Corps🍁 - Indian Army (@ChinarcorpsIA) October 16, 2020