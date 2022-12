Gujarat Election Results: AAP ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಈಸುದಾನ್ ಗಢವಿಗೆ ಸೋಲು

ಖಂಬಾಲಿಯಾ: ಗುಜರಾತ್‌ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಆಮ್‌ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷವು (ಎಎಪಿ) ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ದ ಈಸುದಾನ್ ಗಢವಿ ಅವರು 18 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.

77,305 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮುಲುಭಾಯ್‌ ಬೆರಾ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಸುದಾನ್ ಅವರು 58,467 ಮತ ಗಳಿಸಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಶಾಸಕಿ ವಿಕ್ರಂಭಾಯಿ ಮಾದಂ 44,526 ಮತ ಗಳಿಸಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್‌ ಚಾನಲ್‌ವೊಂದರ ನಿರೂಪಕರಾಗಿದ್ದ ಗಢವಿ, ಖಂಬಾಲಿಯಾದಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವರು.

ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 2007 ಮತ್ತು 2012ರಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, 2014ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಳೆದ (2017ರ) ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ವಿಜಯದ ನಗೆ ಬೀರಿದೆ.

Gujarat: Aam Aadmi Party's CM face Isudan Gadhvi loses in Khambhalia as BJP candidate bounces back from early losses

