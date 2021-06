ಸಂಸತ್ ಭವನಕ್ಕೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಬಣ್ಣ: ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಚಿವ ಹರದೀಪ್ ಕಿಡಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಈಗಿನ ಸಂಸತ್ ಕಟ್ಟಡವು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಎಂಬ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೊಸದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವ ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಹರದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದ ಪುರಿ, ಹೀಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದವರು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮೂರ್ಖರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೇ ಅವಮಾನ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದಿರುವ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಸಚಿವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

“This project began, if reports are to be believed, because of a superstitious belief that the present Parliament building is ‘unlucky’”

How someone can put their signature on this bizarre letter defies logic! pic.twitter.com/bdsUfnM1za

— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) May 31, 2021