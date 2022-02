ಹಿಜಾಬ್ ವಿವಾದ: ವೈಯಕ್ತಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹೇರಲಾಗದು ಎಂದ ಯೋಗಿ

ಲಖನೌ: ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ದೇಶ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಲಾಗದು ಎಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಜಾಬ್–ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

‘ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಸಾರ ನಡೆಯಬೇಕು. ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು, ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಬಾರದು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲ ನೌಕರರು ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಯೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

The system should run as per the Constitution. We can't impose our personal religious beliefs & choices on the country & its institutions. Can I ask all employees in UP to wear 'bhagwa'? Dress code must be enforced in schools: UP CM Yogi Adityanath on #HijabRow pic.twitter.com/yBwNLU05tX

— ANI (@ANI) February 14, 2022