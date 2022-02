ಬೆಂಗಳೂರು: 2021ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ‘ಐಸಿಎಐ ಸಿಎ’ ಅಂತಿಮ ಮತ್ತು ಫೌಂಡೇಶನ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ( ಐಸಿಎಐ) ಗುರುವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 13, 15, 17 ಮತ್ತು 19 ರಂದು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 19ರ ನಡುವೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.

Important Announcement - Results of the Chartered Accountants Final Examination (Old Course & New Course) and Foundation Examination held in December 2021 have been declared.

Results can be checked athttps://t.co/344CfPdhymhttps://t.co/sxQNhLv0uqhttps://t.co/HS8oDSRLZn pic.twitter.com/OCn7Msi0Gh

— Institute of Chartered Accountants of India - ICAI (@theicai) February 10, 2022