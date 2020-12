₹ 88 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ನಾಶಪಡಿಸಿದ ಗುಜರಾತ್ ಪೊಲೀಸ್

ವಡೋದರಾ: ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸುಮಾರು ₹ 88 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯವನ್ನು ಗುಜರಾತ್ ಪೊಲೀಸರು ಗುರುವಾರ ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ (ಡಿಸಿಪಿ) ಕರಣ್‌ರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ವಘೇಲಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, 2018 ಮಾರ್ಚ್‌ನಿಂದ 2020 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವರೆಗೆ ವಶಪಡಿಸಿದ 33,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ಮದ್ಯ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾವು 2018 ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿಂದ 2020 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಡುವೆ ಎರಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿದ 33 ಸಾವಿರ ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Gujarat: Police destroyed illegal liquor worth Rs 88 lakhs seized from bootleggers, in Vadodara yesterday. DCP Zone 3 Karanraj Singh Vaghela said, "Over 33,000 bottles of foreign-made liquor, seized between March 2018 and October 2020, are being destroyed". pic.twitter.com/iEH5uR2ZtO

