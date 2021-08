1.5 ಕೋಟಿ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಗಾಯನ: ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಭಾರತೀಯರು

ನವದೆಹಲಿ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹಾಡಲು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದ ಕರೆಗೆ ಭಾರಿ ಸ್ಪಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

Our Pride, Our National Anthem: A record-breaking feat

More than 1.5 crore Indians from India and across the world have recorded and uploaded their videos to achieve a never done before record on this very special occasion#AmritMahotsav

