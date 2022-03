Covid India Update| ಇಂದು 6,915 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆ: 180 ಸಾವು

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 6,915 ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.

COVID19 | India reports 6,915 new cases, 180 deaths and 16,864 recoveries; Active caseload stands at 92,472 pic.twitter.com/y7aTnAUM8k

— ANI (@ANI) March 1, 2022