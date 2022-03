ಭಾರತ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ಕೋಪ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಲಿದೆ: ರಾಹುಲ್

ನವದೆಹಲಿ: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಶ್ವ ಸಂತೋಷ ಸೂಚ್ಯಂಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ 136ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ದೇಶವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 'ದ್ವೇಷ' ಮತ್ತು 'ಕೋಪ'ದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಭಾರತದ ಹಸಿವು ಸೂಚ್ಯಂಕ: 101, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ: 119, ಸಂತೋಷ ಸೂಚ್ಯಂಕ: 136 ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ಕೋಪದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರುತ್ತೇವೆ!' ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವ ಸಂತೋಷ ಸೂಚ್ಯಂಕ ವರದಿಯ (2022) ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Hunger Rank: 101

Freedom Rank: 119

Happiness Rank: 136

But, we may soon top the Hate and Anger charts! pic.twitter.com/pJxB4p8DEt

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 19, 2022