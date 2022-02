Covid India Update| ಇಂದು 1,49,394 ಕೋವಿಡ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 1,49,394 ಕೋವಿಡ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, 1072 ಮಂದಿ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರುವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಶುಕ್ರವಾರ ಶೇ. 13%ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಗುರುವಾರ 1,72,433 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದವು.

ಸದ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ 14,35,569 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಈ ವರೆಗೆ ಕೋವಿಡ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಶುಕ್ರವಾರ 5 ಲಕ್ಷದ (5,00,055) ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ.

ಸದ್ಯ ದೇಶದ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ದರ ಶೇ. 9.27 ಆಗಿದೆ.

ಈ ವರೆಗೆ 168.47 ಕೋಟಿ ಡೋಸ್‌ ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

India reports 1,49,394 fresh COVID cases (13% lower than yesterday), 2,46,674 recoveries, and 1072 deaths in the last 24 hours

Active cases: 14,35,569

Death toll: 5,00,055

Daily positivity rate: 9.27%

Total vaccination: 168.47 crore pic.twitter.com/lOiJUwbueG

— ANI (@ANI) February 4, 2022